Kinderen voor één dag burgemeester: 'En meteen al wat bereikt'

EINDHOVEN - De 11-jarige Tunahan Mert en 12-jarige Burak Aydin waren donderdag voor één dag burgemeesters van Eindhoven. Daarmee vervingen ze burgemeester John Jorritsma.

De twee hadden een ontmoeting met de 'echte' burgemeester, mochten even de ambsketting om en kregen een lunch. "Het was echt heel speciaal om de burgemeester te mogen ontmoeten", vertelt Tunahan. "Het is een heel zware baan. Je draagt een hele stad op je nek."



De nieuwe bazen hebben meteen wat bereikt. "Ze gaven aan dat het speeltuintje in hun wijk er slecht aan toe is", vertelt wethouder Mary-Ann Schreurs. "Ik ga binnenkort met ze op pad, om te kijken wat we eraan kunnen verbeteren." Burak: "Ik ga deze dag echt nooit meer vergeten."



Ruim tweehonderd kinderen in heel Nederland namen het stokje over van burgemeesters, directeuren en CEO's. Zo ook bij Philips in Eindhoven en Jumbo in Veghel. Het initiatief maakt onderdeel uit van het project ‘Baas van Morgen’. Het doel is om kinderen met een sociaal-economische achterstand een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt.