Fort Oranje laat politie niet meer toe zonder dwangbevel: 'We zijn die intimidaties zat'

RIJSBERGEN - Het lijkt de omgedraaide wereld. Maar Cees Engel, de eigenaar van Fort Oranje, is duidelijk. De politie is niet meer welkom op zijn camping in Rijsbergen en legt de politie een 'gebiedsverbod' op. Dat betekent dus ook dat de wijkagent van Fort Oranje zijn werk niet meer kan doen. Cees: "We zijn die intimidaties zat van dat soort tuig."

Al jarenlang is er een conflict tussen camping Fort Oranje en de politie. Maar de druppel die de emmer volgens Cees deed overlopen, was de politie-inval van vorige week. Er werd 33.000 euro aan belastingschuld geïnd en 19 auto's werden in beslag genomen.



'Ze proberen ons kapot te maken'

"De ene dag is de wijkagent de wijkagent. Maar de andere dag is hij de vertegenwoordiger van de overheid. Die zijn er bewust op uit om ons kapot te maken." En daarom mag de politie, en dus ook de wijkagent, de camping zonder dwangbevel niet meer op.



"Maar wij laten ons door niemand wegsturen. Als wij het nodig vinden om langs te gaan, dan doen wij dat", geeft een politiewoordvoerder aan.



Is camping privéterrein?

Het is juridisch lastig te achterhalen of zo'n gebiedsverbod voor de politie wel mag. Cees zegt dat zijn camping privéterrein is. En net als dat de politie een huiszoekingsbevel nodig heeft voordat ze een huis mogen onderzoeken, moet dat ook bij een camping.



Maar de politie geeft aan dat je de camping meer kan vergelijken met een woonwijk waar zo'n 2500 mensen wonen. "Daarom gaan we dit nu juridisch goed uitzoeken", aldus de politie.



Bewoners van de camping zijn verdeeld over het verbod. "De politie is té aanwezig hier. Het is gewoon te veel. Natuurlijk moet de politie er zijn als het nodig is. Maar waar is onze privacy? Die is hier zo niet vinden", zegt de een.Een ander geeft aan dat hij het juist goed vindt als er politie op het park aanwezig is. "Ik vind het zelf niet echt fijn om hier te wonen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nu een nachtje bij mijn moeder geslapen vanwege de kou. Maar nu kom ik terug op de camping en hoop ik maar dat er met mijn caravan niets gebeurd is."