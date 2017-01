Waar zijn ze nu al het drukst op zoek naar een carnavalskostuum?

ZEVENBERGEN - In de gemeente Zevenbergen zijn ze nu al het meest in de ban van het naderende carnaval. Dat meldt internetwinkel Beslist.nl aan de hand van zijn zoekgegevens. Na Zevenbergen zijn de inwoners van Bavel en Heesch druk op zoek naar een nieuwe carnavalsoutfit.

Over een kleine maand is het weer carnaval en dat merken ook de winkeliers. De kleinere steden in Brabant zijn al relatief actief. De top twintig van Nederlandse gemeenten, wordt vooral bezet door Brabantse gemeenten.



De K3-verkleedjurk met regenboog, de Formule-1 jumpsuit en het altijd terugkerende sexy politiepak zijn dit jaar het populairst.



De complete ranglijst is te vinden op de Carnavalsindex 2017.