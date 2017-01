Wethouder wilde eigenlijk danseres worden, bekent ze bij opening festival 'Moving Futures'

TILBURG - Hopsakee! In één vloeiende beweging belandde de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx boven op de bar van Theater de Nieuwe Vorst. Ze werd tussen de drankjes gedeponeerd door twee dansers die haar van de trap plukten waarvan ze even tevoren het publiek had toegesproken. Een bijzonder momentje voor de wethouder die in het startschot voor festival Moving Futures bekende dat ze zelf graag danseres had willen worden.

Drie dansvoorstellingen in een paar uur. Kijk! Dat is natuurlijk wel een voordeel van zo'n festival. Met een beetje handig schakelen kan de liefhebber in korte tijd veel zien. Donderdag begon in Tilburg Moving Futures. Een overzicht van wat er nu in de danswereld aan de hand is. Inclusief de Brabanders van DansBrabant waaronder een gloednieuwe spannende voorstelling van Hilde Elbers.





In Moving Futures werken vijf Nederlandse dansorganisaties samen. In Brabant doet danshuis Dans Brabant mee, een organisatie die met weinig geld probeert jonge dansers op gang te helpen bij het begin van hun loopbaan. De vijf partners zetten hun talent in één programma dat langs vijf steden reist. Tilburg kreeg dit jaar de premiére.De Tilburgse Katja Heitmann maakt iets bijzonders in de oude kluis in de kelder van het theater. Vier dansers bewegen op vier kleine stukjes kunstgras, soms in stilte, soms met muziek. De bewegingen zijn heel erg traag en de dansers werken als machines, zonder emoties, zonder uitdrukking op hun gezicht. Het publiek loopt in en uit en beweegt zich tussen de dansers. De voorstelling heeft geen begin en eind maar gaat gewoon door. Het klinkt simpel maar wie er tussen gaat zitten, blijft vanzelf lang kijken.Hilde Elbers kwam donderdag met de premiere van 'Yeah but no but Yeah'; een voorstelling voor twee geknielde danseressen die bijna even langzaam begint als de voorstelling van Katja Heitmann maar die daarna heel snel op stoom komt. De twee danseressen lijken - voor het grootste deel zonder elkaar aan te raken - samen een machine te worden, begeleid door het versterkte geluid van hun eigen ademhaling. Je zit te denken hoe het verder kan en wordt toch verrast door wat er gebeurt.Het meest gediscussieerd werd over de voorstelling 'Geisha's Miracle' van drie Japanse danseressen onder leiding van Jija Sohn. Het heeft iets weg van drie tienermeiden die op hun kamer spelen met alles wat ze bij de hand hebben, een dans die eruitziet zoals een beetje verveelde tienermeisjes denken dat dans er uitziet. Volgens de toelichting zijn de traditionele bewegingen van Japanse Geisha's er in verwerkt, voor de Nederlandse kijkers is dat misschien een stapje te ver.Maar ook dat is leuk aan een festival; veel verschillende dingen zien en dan praten waarom het een je beter aanstaat dan het ander. Het kan nog twee avonden in De Nieuwe Vorst in Tilburg.