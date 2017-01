Stormloop op onverwachts geopende ijsbaan in Werkendam

WERKENDAM - "Het is hier een gekkenhuis, we hebben al zeshonderd schaatsers gehad vandaag", meldt Pleuni van de Tol van de Werkendamse ijsclub Olympia aan de telefoon. Het bestuur van de ijsclub werd na een nacht flinke vorst donderdagmorgen totaal verrast. "Het lag er schitterend bij, we hebben het getest, elkaar aangekeken en we zijn open gegaan."

De afgelopen dagen was het ijs ondanks de temperaturen overdags 's nachts al flink aangesterkt om donderdagochtend de ijsmeester totaal te verrassen. "Dat we open gingen ging echts als een lopend vuurtje door het dorp, daarbij flink geholpen door social media. We blijven open tot donderdagavond tien uur en zoals het er nu uitziet kunnen we vrijdag ook nog wel wat uurtjes open."





Dooi

De ijsbaan in Werkendam staat er om bekend dat er snel een goede ijsvloer ligt, maar de afgelopen week ging de primeur toch echt naar andere Brabantse schaatsplekken. De ijspret in Werkendam en heel Brabant zal waarschijnlijk niet lang duren omdat tegen het weekend de temperaturen weer omhoog gaan.