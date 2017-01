Brabantse Lente komt eraan: we gaan naar de dubbele cijfers

EINDHOVEN - Donderdag kon er nog geschaatst worden op natuurijs in Brabant, maar dat is vrijdag toch echt voorbij. De temperaturen schieten ineens omhoog en misschien komen we vrijdag zelfs in de dubbele cijfers, want het wordt ongeveer 10 graden en na het weekend misschien nog wel warmer.

De komende dagen in ieder geval geen code geel meer in Brabant. Vrijdag wordt het zonnig en in de middag 8 tot 10 graden. Ook in het weekend blijft het vrij zacht.



Donderdagnacht gaat het nog wel flink vriezen. Volgende week blijft het waarschijnlijk de hele week zo zacht met temperaturen van zo'n 8 graden. Dat is al warmer dan normaal is voor deze tijd van het jaar.



Smog

Ook goed nieuws voor mensen die last hebben van smog in de omgeving van Eindhoven. Vanaf vrijdagmiddag wordt de lucht daar weer schoner.