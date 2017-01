Jumbo wint Gouden Loeki voor kerstcommercial met Frank Lammers

AMSTERDAM - Jumbo heeft donderdagavond de Gouden Loeki 2016 gewonnen met de commercial 'Helemaal kerst met Jumbo'. Er waren in totaal tien reclames in de race voor de titel.

Acteur Frank Lammers uit Mierlo speelt in de Jumbo-commercials de vader van een typische Jumbo-familie. In het winnende filmpje steekt hij op weg naar huis vreemden op straat een helpende hand toe, zoals dat met kerst natuurlijk hoort. Reclamebureau Alfred International maakte de reclame.





Naast de winnende commercial zaten nog drie andere reclames van Jumbo bij de laatste tien. Andere kanshebbers waren Centraal Beheer Achmea, Coca-Cola, KWF Kankerbestrijding, Mentos en Ohra.Frank Lammers uit Mierlo speelt sinds 2013 een vaste rol in de reclames van de Veghelse supermarktketen Jumbo. Vorig jaar won Albert Heijn de prijs met het afscheidsspotje voor 'supermarktmanager' meneer Van Dalen.Elk kwartaal kiest een onafhankelijk publiekspanel van Intomart GfK de tien mooiste, leukste, populairste commercials van dat kwartaal. Dit levert in totaal veertig kwartaalwinnaars op. Deze veertig commercials worden opnieuw aan het onafhankelijk panel voorgelegd, met als resultaat tien finalisten.De uiteindelijke winnaar van de Ster Gouden Loeki wordt voor 50 procent bepaald door het publiekspanel en voor 50 procent door het Nederlands publiek.De Ster reikte de Gouden Loeki in 1995 voor het eerst uit. De prijs werd in het leven geroepen om het publiek actief te betrekken bij reclame.