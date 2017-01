'Mijn persoonlijk Star Wars', Frank Lammers komt met virtualrealityfilm High Five

MIERLO - We zijn nog maar net gewend om af en toe een 3D-bril op te zetten in de bioscoop en binnenkort kunnen we met z’n allen ook zo'n rare virtualrealitybril gaan dragen. Frank Lammers gaat namelijk een virtualrealityfilm regisseren. De film heet High Five en de 44-jarige Lammers gaat er ook zelf in spelen.

Een VR-film houdt in dat je als toeschouwer een bril opzet en je midden in de film alles meemaakt. Het wordt opgenomen met 360-gradencamera’s waardoor je overal om je heen kunt kijken.



“Daarom moet je alle shots echt in één keer goed opnemen, we kunnen niet achteraf gaan knippen,” vertelt de regisseur. “In die zin is het soort kruising tussen theater en film.”



'Mijn persoonlijke Star Wars'

Maar hoe moeten we deze film straks gaan kijken? “De première is in Theater Tuschinski in Amsterdam. Dan gaan we met z’n allen in zo’n prachtige, oude zaal zitten en dan zetten we zo’n bril op”, lacht Lammers. Waar en hoe het publiek de film daarna kan bekijken is, is nog niet bekend.



Lammers wordt onder andere bijgestaan door acteurs Daan Schuurmans en Bracha van Doesburgh. De opnames beginnen komend weekend.



“Virtual reality geeft veel nieuwe mogelijkheden en als man van middelbare leeftijd probeer ik aan te haken bij de nieuwe technologie. Dit wordt eigenlijk mijn persoonlijke Star Wars”, aldus de acteur uit Mierlo.