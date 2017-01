Zo mag je dus niet gaan rijden: bekeurd voor dichtgevroren autoruiten

WAALWIJK - De politie heeft donderdagmorgen in Waalwijk twee automobilisten bekeurd die hun autoruiten niet goed ijsvrij hadden gemaakt. Van een van de auto's is een foto op Facebook geplaatst en als je die ziet snap je dat dit een gevaar op de weg was.

De politie stond met een lasergun langs de Akkerlaan in Waalwijk toen de ietwat lui uitgevallen bestuurder voorbij kwam rijden.



Maar er werden nog 25 bestuurders bekeurd, onder wie zeven mensen die hun rijbewijs niet bij zich hadden en twee mensen die met hun mobieltje in de hand aan het bellen waren.



Ook op de Heistraat in Sprang-Capelle werd donderdag gecontroleerd. Daar werden 39 mensen bekeurd, onder meer voor te hard rijden en een aanhangwagen die niet op de juiste manier bevestigd was. Ook hier waren mensen hun rijbewijs vergeten en werd er niet-handsfree gebeld.