Hoezo, kerstspullen steeds vroeger in de winkel? Op 26 januari zijn we er wel klaar mee

BREDA - Er wordt wel eens geklaagd dat de kerstspullen steeds vroeger in de winkel liggen. In september maken de loungesets bij de tuincentra al plaats voor kunstbomen en ballen in alle kleuren. Maar bij de Intratuin in Breda kunnen ze er ook wat van. Daar zijn op 26 januari nog steeds kerstspullen te koop. "Alles moet weg", dat wel.

Martijn Pellis plaatste een filmpje op YouTube. Hij maakt een rondje door de Intratuin en legt vast dat daar nog steeds volop kerstspullen te koop zijn. Misschien zit er een leuk cadeautje bij voor Chinees Nieuwjaar constateert hij nog.



Het tuincentrum wil wel heel graag van zijn kerstspullen af. Alles is afgeprijsd en sommige spullen krijg je zelfs mee als je een goed bod doet. Voor alle duidelijkheid dit weekend wordt het 10 en misschien zelfs 12 graden. Misschien dat er ergens al een barbecue te koop is?