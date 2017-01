Verwarde man vertrekt met kind (9) in auto, politie bezig met grote zoektocht

HELMOND - Een man is donderdagavond ‘in verwarde toestand’ met zijn 9-jarige dochter in de auto gestapt en vertrokken uit Helmond. De politie is daarom bezig met een grote zoektocht.

“Wij maken ons zorgen over hun welzijn”, laat een politiewoordvoerder donderdagnacht weten. De man vertrok donderdagavond in een goudkleurige Renault Mégane Scenic met het kenteken 49-PV-KB.



Helikopter

Er is onder meer een politiehelikopter ingezet. Via Facebook en Twitter vraagt de politie aandacht voor de vermissing. Het bericht op de Facebookpagina van de politie in Helmond was een uur na publicatie al meer dan 1500 keer gedeeld.