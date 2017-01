Agenten met kogelwerende vesten vallen huis binnen in Breda

BREDA - De politie is donderdagavond een huis binnengevallen op de Veldmoeren in Breda. In het huis zou iemand worden bedreigd.

De agenten droegen kogelwerende vesten toen ze naar binnen gingen. In de woning werd iemand aangehouden.



Vuurwapen

Agenten zochten ook naar een vuurwapen. Het is niet bekend of die is gevonden.



Voor zover bekend raakte niemand gewond.