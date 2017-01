Bewoners N69 Valkenswaard vrezen nieuwe overlast van vrachtwagens: 'Gemeenteraad is waardeloos'

VALKENSWAARD - Teleurgesteld zijn ze, de bewoners van de N69 in Valkenswaard. Al tientallen jaren kampt deze weg met zware verkeersoverlast van onder meer vrachtwagens. De rust leek in aantocht nadat een nabijgelegen weg, de Europalaan, werd omgebouwd om ook verkeer op te vangen. Maar daar komt nu een vrachtwagenverbod. Donderdagavond sprak de gemeenteraad erover.

En dus waren tientallen bewoners naar het gemeentehuis gegaan in de hoop dat het vrachtwagenverbod opgeheven zou worden. Twee partijen probeerden dat met een amendement voor elkaar te krijgen, maar die werd niet aangenomen. Voorlopig blijft het vrachtwagenverbod dus van kracht.



'Europalaan is heilig'

"De gemeenteraad is waardeloos", foetert één van de bewoners van de N69. "Ze schuiven het besluit over dat vrachtwagenverbod voor zich uit. De Europalaan is kennelijk heilig."



"Houd maar eens een referendum", zegt een ander. "Dan is 98 procent van Valkenswaard voor vrachtwagens over de Europalaan."



Miljoenenverbouwing

Al vijftig jaar praat Valkenswaard over het verkeersprobleem op de N69. De bewoners hebben daar te maken met de stinkende walmen van voorbijdenderende vrachtwagens. In de verbouwing van de Europalaan werden miljoenen geïnvesteerd.



De bewoners van de N69 waren onder de indruk dat de Europalaan ook verkeer ging opvangen. Maar toen nam de gemeenteraad een motie aan waarmee doorgaande vrachtwagens werden verboden in de Europalaan.



Verbolgen

In de gemeenteraad zijn partijen daar verbolgen over. Valkenswaard Lokaal en D66 wilden donderdagavond het vrachtwagenverbod van tafel. "Er is een gemeenschappelijk belang, we verwachten een solidaire houding van de bewoners. Laat het algemeen belang prevaleren boven het individueel belang."



De grootste partij Helder en Gedreven is wel voor een vrachtwagenverbod. "De Valkenswaardse gemeenschap is steeds voorgehouden dat de Europalaan wel verkeer zou opvangen, maar niet dat het zou dienen als doorgaansroute voor vrachtverkeer."