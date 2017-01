Verwarde man en kind (9) zijn weer gevonden na grote zoektocht politie

HELMOND - Een verwarde man en zijn 9-jarige dochter zijn weer gevonden, meldt de politie. Donderdagavond laat zette de politie een grote zoektocht op touw naar de twee.

De man was 'in verwarde toestand' in de auto gestapt met zijn dochter. De politie had reden om zich zorgen te maken over het welzijn van de twee.



LEES OOK: Politie bezig met grote zoektocht naar vader en dochter



De politie vroeg via Facebook om uit te kijken naar de goudkleurige Renault Mégane Scenic waar vader en dochter in waren vertrokken.



Gevonden

Rond half twee 's nachts werd de auto gevonden. "We zijn blij om te melden dat de Renault Scenic met beide inzittenden niet meer gezocht wordt en dat man en kind beiden in goede gezondheid zijn aangetroffen", schrijft de politie.



Wat er zich precies heeft afgespeeld, blijft nog onduidelijk.