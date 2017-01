Burgemeester Wim Luijendijk van Loon op Zand zwaait af

KAATSHEUVEL - Burgemeester Wim Luijendijk van Loon op Zand stopt ermee. Per 15 november heeft hij ontslag aangevraagd bij de Koning, zo liet hij de gemeenteraad donderdagavond weten.

Volgens de gemeente is er 'in goed overleg' besloten dat Luijendijk in november 2017 terug zal treden, dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.



De nieuwe burgemeester krijgt een inwerkperiode tot de verkiezingen. Daarna kan hij of zij met een nieuw gekozen raad en college aan de slag.



Vluchtelingen

Wim Luijendijk kwam een jaar geleden veelvuldig in de publiciteit rondom de opvang van vluchtelingen in vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Het plan voor de opvang werd ontvangen met flink protest, maar uiteindelijk verliep de korte opvangperiode vrijwel probleemloos.



De burgervader organiseerde bijeenkomsten in het gemeentehuis waarbij hij iedereen met vragen over de opvang persoonlijk te woord stond. Met deze aanpak voorkwam hij dat de bijeenkomsten uit de hand liepen, zoals in sommige andere plaatsen.



Leeftijd

Luijendijk (PvdA) is vanaf 2008 burgemeester van Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer. Vorig jaar werd hij voor een nieuwe periode van zes jaar benoemd, maar het was al duidelijk dat hij die niet vol kon maken. Burgemeesters mogen 70 jaar oud zijn en Luijendijk is al 66.