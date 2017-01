Gewapende overval op AVIA-tankstation aan Spoorlaan Tilburg

TILBURG - Bij het AVIA-tankstation aan de Spoorlaan in Tilburg is vrijdagochtend vroeg een gewapende overval geweest.

De overval was rond kwart voor zeven, vlak voordat het tankstation open zou gaan. Volgens de politie is de dader te voet gevlucht.



Er raakte niemand gewond. Of de overvaller iets mee heeft genomen, is nog onbekend.





Het tankstation werd in 2015 ook overvallen. Die zaak werd toen onder de aandacht gebracht bij Bureau Brabant. De overvaller stond toen urenlang van een afstandje te kijken naar het tankstation voordat hij zijn slag sloeg.