BestZoo wil graag giraffen en antilopen

BEST - Dierenpark BestZoo in Best hoopt over twee jaar giraffen en antilopen te kunnen huisvesten. Ook moet er een gloednieuw entreegebouw komen.

Eigenaar Jos Nooren hoopt dat de plannen over twee jaar werkelijkheid zijn. "Antilopen lijken me gewoon leuke beesten. Ze zijn ook goed voor de variatie van dieren in het park."



Eten met giraffen

Het nieuwe entreegebouw krijgt volgens de plannen ook ruimtes voor het personeel, werkplaatsen, leslokalen en een verblijf voor giraffen. "Dat gebouw moet twee etages hoog worden en voor giraffen moet je natuurlijk een beetje hoogte hebben. Dus dat zou best kunnen."



"Het lijkt me dan leuk dat mensen daar wat kunnen eten terwijl ze op de giraffen uitkijken, dat zie je nergens."



Inzage

De kleine dierentuin aan de Broekdijk huisvest nu ongeveer zeventig diersoorten. BestZoo dient binnenkort een plan voor de uitbreiding in bij de gemeente. Dat komt dan nog ter inzage te liggen.