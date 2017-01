‘Zet drones in tegen drugscriminelen in De Biesbosch’

WERKENDAM - De toenemende drugscriminaliteit in natuurgebieden zoals De Biesbosch, baart de politiek zorgen. Het CDA in Brabant vindt dat de provincie en het Rijk moeten onderzoeken of drones ingezet kunnen worden tegen drugscriminelen.

Het CDA zegt geschrokken te zijn van berichten dat drugscriminelen nagenoeg vrij spel hebben en ongrijpbaar zijn voor de politie. "Zeer zorgelijk", noemt de partij de ontwikkelingen.



"Vanwege de ondringbaarheid van het natuurgebied wil het CDA dat de provincie laat onderzoeken of én hoe de inzet van drones kan bijdragen aan het opsporen en verjagen van criminelen uit de Biesbosch en vergelijkbare gebieden. Vanzelfsprekend voor zover dit geen schade toebrengt aan de natuur. De partij denkt dat de mogelijke inzet van drones tot een win-win situatie kan leiden: criminaliteit aanpakken én natuurontwikkeling ondersteunen."



Een vertegenwoordiging van het CDA brengt vrijdag een werkbezoek aan De Biesbosch. De drugsproblematiek zal dan worden besproken. Of het idee op veel steun kan rekenen is nog maar de vraag. Anderhalf jaar geleden trokken beheerders en handhavers in De Biesbosch aan de bel, omdat veel hobbyisten met drones over De Biesbosch vlogen. "Vogels komen hier om uit te rusten of te nestelen", zei een boswachter toen.



Verkiezingen

Het CDA maakt er geen geheim van dat de aanpak van drugscriminaliteit een belangrijk speerpunt van de partij wordt met het oog op de komende verkiezingen. Twee weken geleden kwam leider Sybrand Haersma Buma naar Den Bosch om met burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch te praten over oplossingen voor het drugsprobleem.