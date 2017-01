Houdt u een oogje in het zeil bij deze vliegvelden?

BOSSCHENHOOFD - De Koninklijke Marechaussee (KMar) vraagt omwonenden van kleine vliegvelden zoals die van Bosschenhoofd en Budel om een beetje op te letten of daar vreemde dingen gebeuren. Zo moet grensoverschrijdende criminaliteit worden bestreden.

De marechaussee wil meer zicht krijgen op wat er speelt op de vliegvelden. "Mensen die zich vreemd gedragen - al dan niet op een merkwaardig tijdstip - voertuigen of spullen die wellicht anders dan anders zijn: de burger, die een beetje oplettend is, valt dit soort dingen ook op", schrijft de KMar.



Bosschenhoofd en Budel

De oproep geldt voor omwonenden, vliegers en vliegveldpersoneel van vijftien kleine vliegvelden in Nederland. In Brabant gaat het om Breda International Airport in Bosschenhoofd en Kempen Airport in Budel.



"We ontvangen zelden meldingen in relatie tot de kleine vliegvelden, misschien omdat men denkt dat het niets is", zegt opperwachtmeester Bert van Eijk. "Hulp van burgers is een welkome aanvulling op de grenscontroles."



Verdacht

De opperwachtmeester haalt een voorbeeld aan van een piloot die tijdens het taxiën stopt om een pakketje van iemand die plots uit de bosjes springt mee te nemen. "Dat is op zijn zachts gezegd verdacht."



De hulp van burgers moet als aanvulling dienen op een controlecentrum op Schiphol dat alle vluchten van een afstand analyseert. "Informatie is en blijft het startpunt van iedere zaak."