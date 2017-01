Bureau Brabant gaat heftige beelden van ongeluk op de N2 tonen

EINDHOVEN - Opsporingsprogramma Bureau Brabant laat maandag beelden zien van een auto-ongeluk op de N2 begin dit jaar. Het gaat om een poging tot doodslag volgens de politie, het slachtoffer doet zijn verhaal.

De crash was op 1 januari op de N2 bij Eindhoven. Een man rijdt daar met zijn vriendin over de weg. Tijdens de rit ontstaat er volgens de politie 'irritatie' tussen hem en een man in een Audi A8.



LEES OOK: Gemaskerde mannen binden man en vrouw vast





Deze man drukt de andere man met zijn vriendin van de weg. De auto komt in een sloot terecht. Met een dashcam zijn beelden gemaakt, die worden maandagavond uitgezonden.



In de aflevering is ook aandacht voor een stelletje dat dildo's steelt in Den Bosch en een heftige woningoverval in Loosbroek afgelopen december. Een echtpaar wordt ernstig mishandeld. In Bureau Brabant is een reconstructie van de overval te zien.