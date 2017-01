Nieuw titanenduel? Rico Verhoeven daagt Remy Bonjasky uit

HALSTEREN - Rico Verhoeven is te gast in de laatste aflevering van '24 uur met...' van KPN Presenteert. De wereldkampioen kickboksen kijkt terug op zijn veelbesproken wedstrijd tegen Badr Hari en heeft het ook over de offers die zijn gezin maakt voor zijn carrière. In de 24 uur dat Verhoeven met presentator Peter Heerschop in één ruimte zit geeft hij ook aan het in de ring graag op te willen nemen tegen Remy Bonjasky.

Verhoeven wil het graag opnemen tegen grote vechters uit het verleden, daarbij noemt hij Bonjasky. "Dat zijn mooie partijen, ik denk dat mensen dat soort partijen wel willen zien. Het lijkt mij tof." Of het daadwerkelijk tot een gevecht komt is de vraag. "Het ligt aan hem. Hij is eigenlijk gestopt, maar hij zou wel terug willen komen."





Verhoeven heeft het in het programma onder meer over zijn harde jeugd. Hij groeide op bij zijn vader die streng was en hem al vroeg aan vechtsport liet doen. Dat strenge regime maakte de kickbokser uit Halsteren mentaal ijzersterk en vormde de basis voor zijn carrière. Aanstaande zondag wordt de aflevering om 21:00 uur uitgezonden bij KPN Presenteert op kanaal 18 en is vanaf dat moment ook on demand beschikbaar voor klanten van KPN. De aflevering is dan ook tijdelijk voor iedereen online te zien Het programma '24 uur met...' draaide tien jaar bij de VPRO. In het programma zit de interviewer 24 uur lang met een gast in een door camera's geobserveerde huiskamer. De eerste zes seizoenen trad Wilfried de Jong op als gastheer, Theo Maassen nam het daarna van hem over . KPN ging vervolgens verder met het programma, waarbij de focus volledig kwam te liggen op sport.