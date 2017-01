Even wachten... pizza! Happy Italy opent deuren in Den Bosch

DEN BOSCH - Het Italiaanse restaurant Happy Italy opent op woensdag 1 februari een nieuwe vestiging in Den Bosch. De keten heeft al twee restaurant in Brabant, namelijk in Tilburg en Eindhoven.

De Bossche vesting komt aan de Bordeslaan 500, aan de rand van het centrum in de wijk Paleiskwartier. De Fast Italian-formule is heel populair: regelmatig staan er lange rijen buiten bij de ingang van het restaurant. Bij het restaurant kunnen bezoekers voor een relatief lage prijs pizza's en pasta's eten.



Later dit jaar is er ook een vestiging gepland in Breda. Ook in Groningen, Utrecht, Zoetermeer, Spijkenisse, Roermond en Lansingerland worden in 2017 Happy Italy-restaurants geopend.