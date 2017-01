Florian Jozefzoon verlaat PSV voor avontuur bij het Engelse Brentford FC

LONDEN - PSV is weer een aanvaller kwijt. Het Engelse Brentford FC heeft Florian Jozefzoon definitief overgenomen van de Eindhovense club.

Jozefzoon heeft bij Brentford FC een contract getekend tot het einde van dit seizoen. De club uit het Championship, het tweede niveau van Engeland, heeft een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen.



Jozefzoon kwam in de zomer van 2013 naar PSV. Sinds zijn komst speelde hij 64 wedstrijden voor de Eindhovenaren, daarin kwam de voormalig speler van onder meer NAC Breda en RKC Waalwijk zeven keer tot scoren. Hij werd twee keer kampioen met PSV.Jozefzoon is de derde voorhoedespeler die deze winter vertrokken is bij PSV. Eerder werd Luciano Narsingh verkocht aan Swansea City en maakte Luiz Beto da Silva de overstap naar het Braziliaanse Gremio