'Dutch man on trial': Rechtszaak Aydin C. wereldnieuws

Aydin C. in de rechtbank in Amsterdam.

BREDA - Van China tot Amerika: de rechtszaak tegen Tilburger Aydin C. is wereldnieuws. Onder meer Shanghai News, BBC News, Borneo Bulletin, Metro News en ABC News schrijven over de zaak die woensdag startte in de beveiligde rechtszaal van de bunker van Amsterdam.

Dutch man accused of cyberbullying B.C.'s Amanda Todd begins separate Amsterdam trial' kopt The Georgia Straight en 'Dutch man on trial for cybersex bullying' meldt Shanghai Daily. Alle media noemen de link met de zaak Amanda Todd, maar leggen tegelijkertijd uit dat Aydin C. in Amsterdam terecht staat in 39 andere zaken.



Schokkend

Vrijdag is er geen zitting. Volgende week gaat de zaak weer verder. Dan worden opnieuw deeldossiers van minderjarige slachtoffers besproken. Dat gebeurde donderdag ook al. Het gaf een schokkend beeld van de geraffineerde werkwijze van de verdachte.



Zo probeerde hij als 16-jarig meisje het vertrouwen te winnen van een meisje en perste hij hetzelfde meisje af via een ander profiel. Hij dwong ze tot camsex en de zogenaamde vriendin opperde dat het slachtoffer beter maar mee kon werken. Ook bleek dat de slachtoffers jong en kwetsbaar waren. In een geval ging het om een jong meisje met een verstandelijke beperking en in een andere dossier was een meisje dat ernstig gepest werd en zichzelf verminkte slachtoffer.



Schadevergoedingen

Schadevergoedingen die de advocaten namens de slachtoffers eisen variëren van 1500 tot 10000 euro. Het Openbaar Ministerie heeft de strafeis nog niet uitgesproken.