‘Veel privédetectives zoeken mee, maar gestolen pups nog niet gevonden’

BAARLE-NASSAU - Zorgboerderij De Mekkerbek in Baarle-Nassau is overstelpt met reacties na de diefstal van de vier pups, de Old English Bulldogs. De zorgboerderij zette donderdag foto’s van de gestolen pups op Facebook en die werden bijna 100.000 keer gedeeld.

“Er zijn ineens heel veel privédetectives die met ons meezoeken”, vertelt Rachel van Beek van de zorgboerderij over mensen die zich betrokken voelen. “Ik krijg allemaal Facebookberichtjes, telefoontjes en apps van mensen die meezoeken en die misschien weten waar de honden zijn."



Tot de gouden tip heeft het nog niet geleid. Rachel denkt dat de vier gestolen pups naar het buitenland zijn geëxporteerd. Want de dieren kunnen zo’n 2000 tot 3000 euro op.



Moeder heeft het zwaar

Ondertussen heeft de moeder van de pups het zwaar. “Ze merkt dat het niet klopt. Ze loopt de hele tijd met haar speeltje naar de hondjes die ze nog wel over heeft.”





De zorgboerderij heeft een beloning uitgeloofd voor degene die de pups terug naar De Mekkerbek brengt.