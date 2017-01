CZ neemt schulden van 250 probleemgezinnen over

TILBURG - De Tilburgse zorgverzekeraar CZ neemt de komende vijf jaar van 250 probleemgezinnen in Den Haag de schuld over en gaat deze mensen helpen om uit de problemen te komen. Door de hulpverlening bij één instantie te leggen moeten de maatschappelijke kosten voor hulpverlening aan probleemgezinnen lager worden.

Volgens CZ loopt het aantal hulpverleners per gezin soms op naar de 25 en komt het voor dat mensen met een schuld van 2000 euro de maatschappij 104.000 euro aan hulpverlening kost.



Sociaal hospitaal

Naast het overnemen van de schulden doet CZ in Den Haag mee aan het Sociaal Hospitaal, wat die 250 gezinnen gaat helpen met betere én goedkopere plannen voor het oplossen van hun problemen. Als de proef slaagt dan zou een groot deel van de hulpverleners overbodig kunnen worden.



CZ schiet het geld voor de 250 gezinnen voor, met de garantie van de gemeente Den Haag dat de zorgverzekeraar dit geld ook echt terug ziet. Bijkomend voordeel is dat daarmee ook de openstaande premies voor de verzekering worden betaald. Maar volgens woordvoerder Marie-José van Gardingen is het vooral de bedoeling dat de mensen worden geholpen en nieuwe schulden worden voorkomen.



Van Rijn

Het initiatief wordt vrijdagmiddag in Den Haag afgetrapt, in aanwezigheid van staatssecretaris Martin van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast CZ doen ook de ING-bank en pensioenverzekeraar PGGM mee aan de proef.



Er bestaan bij de Tilburgse zorgverzekeraar nog geen plannen voor een zelfde project in Brabant.