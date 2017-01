Dit zijn de 6 mooiste duels tussen WK-favorieten Van der Poel en Van Aert [VIDEOS]

BIELES - Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de absolute toppers bij het veldrijden. Zondag gaan ze de strijd met elkaar aan tijdens het WK in Luxemburg. Dit seizoen werden er al enkele mooie duels uitgevochten, waarbij Van der Poel vaker winnend over de finish kwam dan grote rivaal Van Aert. De meest memorabele duels van dit seizoen op een rijtje.

Superprestige Gieten

Begin oktober streden Van der Poel en Van Aert om de zege in de eerste wedstrijd van de Superprestige. Van der Poel leek een beslissend gat geslagen te hebben, maar ging bij een balk over de kap en zag de Belg terugkomen. Op het laatste stuk zand viel de beslissing. Het ging mis met de ketting van Van Aert, waardoor Van der Poel solo over de streep kwam.



Ook de tweede wedstrijd in de Superprestige werd gewonnen door Van der Poel. Na een spannende race kwam het aan op een sprint. Van Aert kwam als eerste uit de laatste bocht, Van der Poel kwam hem in de laatste meters toch nog voorbij en pakte zo de winst.Na vier overwinningen op rij voor Van der Poel ging de vijfde wedstrijd in de Superprestige naar Van Aert. De wereldkampioen ging onderuit in een bocht toen Van der Poel in de tweede ronde een versnelling plaatste. Op de steile muur klom Van Aert snel omhoog en maakte zijn achterstand goed. Een paar ronden later viel de beslissing op die muur. Van der Poel ging op zijn knieën, Van Aert had genoeg aan het gaatje dat hij wist te slaan.In de Scheldecross in Antwerpen gingen Van der Poel en Wout van Aert weer lange tijd gelijk op. In de laatste ronde dook de Brabantse veldrijder laat in de remmen bij de afsluitende zandstrook. Zo kwam hij als eerste in de strook en pakte hij een voorsprong, die hield hij in de laatste honderden meters naar de finish vast.'Er werd gepokerd in de finale en het tempo ging er helemaal uit op de brug. Maar langs het voetbalveld trapte Van der Poel het gaspedaal helemaal in. Met ware doodsverachting gooide hij zich over de balken en door de bochten. Van Aert perste er in de laatste rechte lijn nog alles uit, maar de vogel was gaan vliegen.' Zo omschrijft Sporza de finale van de Superprestige in Diegem. Van der Poel won ook deze thriller van Van Aert.Weer een tweestrijd. Van der Poel ging al vroeg in de aanval. Mede door twee valpartijen van Van Aert had hij een voorsprong in de wereldbekerwedstrijd. Van Aert kwam meerdere keren terug bij Van der Poel. In de slotronde plaatste Van Aert een versnelling, Van der Poel leek niet onder de indruk. De Nederlands kampioen maakte wat technische foutjes, maar een halve ronde voor de finish nam hij afstand en pakte de winst.De twee supertalenten stonden dit seizoen 22 keer samen aan de start van een wedstrijd. Van der Poel won 14 keer, Van Aert werd 7 keer eerste. Toon Aerts is de enige veldrijder die bij een duel tussen Van der Poel en Van Aert een keer wist te winnen, dat gebeurde tijdens het EK. Aerts mist het WK door een blessure. Van Aert komt ook niet topfit aan de start , hij kampt nog met de naweeën van een knieblessure.