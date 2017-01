Basisschool in Roosendaal ontruimd na kleine brand

ROOSENDAAL - Basisschool Sponder aan de Flaviadonk in Roosendaal is vrijdagochtend ontruimd. Dat gebeurde na een kleine brand in het schoolgebouw.

Volgens een omstander is de brand door een schoonmaakster geblust. Uit voorzorg is het schoolgebouw ontruimd. De leerlingen zijn opgevangen in een andere basisschool en in een naburige sporthal.



Het is nog niet duidelijk of de leerlingen vrijdagmiddag teruggaan naar het schoolgebouw of dat de lessen worden geschrapt.