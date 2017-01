Lang gezocht en gevonden: de Mongoolse pieper [VIDEO]

WERKENDAM - De afgelopen weken stonden elke dag vogelspotters klaar in De Biesbosch om de Mongoolse pieper vast te leggen, maar de laatste dagen was het Aziatische vogeltje nergens meer te vinden. Tot vrijdagochtend.

Boswachter Thomas van der Es legde de Mongoolse pieper zelfs vast op beeld. "Als een kind zo blij", zegt Van der Es.



De Mongoolse pieper is een vogel die broedt in Mongolië en China en overwintert in India en Sri Lanka. Het beestje wordt maar zelden gezien in Europa.