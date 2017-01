Tweede man aangehouden voor overval in 2015

SINT WILLEBRORD - Een 28-jarige man uit Sint Willebrord is donderdagavond rond elf uur aangehouden voor betrokkenheid bij een gewapende overval op een huis aan de Achtmaalseweg in Zundert. De overval vond plaats in april 2015.

Afgelopen dinsdag werd in de gevangenis in Vught al een 46-jarige verdachte aanhouden. Bij de overval drongen twee gemaskerde mannen binnen in het huis van de 86-jarige bewoner. Het duo bedreigde de bewoner en een toevallig aanwezige 73-jarige buurman met een wapen. De man had opengedaan omdat in de veronderstelling was dat er een pakje werd afgeleverd.



Bij de overval werd niets buitgemaakt. Niemand raakte gewond. De twee daders gingen er na de overval in een zwarte BMW vandoor. Achter het stuur zat volgens de politie nog een derde verdachte.