Moeder dode baby Jimmy steunt gastouder die hem zou hebben doodgeschud: 'Cora, we geloven in je'

BREDA - Baby Jimmy was snel stil toen hij in bed lag. "Hij had zijn armpjes recht langs zijn lichaam. Dat alarmeerde me." Gastouder Cora O. vertelde vrijdag in de rechtbank in Breda uitgebreid over de dag dat ze oppaste op de vier maanden oude baby Jimmy uit Oosterhout. Het kindje overleed een week later op 24 juni 2013 aan een bloeding onder zijn hersenvlies. Een trieste zaak met enkel verliezers. De moeder van Jimmy vertelde vrijdag in tranen dat ze Cora O. steunt. "Cora houdt hoop. We geloven in je."

Justitie denkt dat Cora O. die oppaste op de baby, Jimmy door elkaar heeft geschud en dat zou tot zijn dood hebben geleid. Volgens de gastouder is dat niet waar en ging het heel anders.



'Vaccinatie is de oorzaak'

Jimmy kreeg voordat Cora op hem paste een vaccinatie op het consultatiebureau. Dat was de tweede. Na de eerste was Jimmy al een beetje ziek volgens de moeder. De vrouw denkt dat daar de oorzaak ligt: "De waarheid komt niet aan het licht door de farmaceutische industrie", zo zei de hevig geëmotioneerde moeder.



Gastouder Cora O. vertelde vrijdag tegen de rechter gedetailleerd wat er gebeurde toen ze op Jimmy aan het oppassen was. "In de ochtend liet Jimmy zijn hoofd al twee keer naar beneden vallen toen hij op zijn buik op het speelkleed lag. Het was niet zoals gezonde kindjes hun hoofd wel eens laten hangen", zei O. tegen de rechter.





Toen ze Jimmy uit bed tilde, viel zijn hoofdje naar achter. Cora O. dacht aan een epileptische aanval en probeerde de baby wakker te krijgen met een koud washandje. Ze belde ook 112. Ze erkende vrijdag wel dat ze Jimmy heel kort even zacht geschud heeft om hem te wekken. Beneden legde ze Jimmy op het aanrecht en volgde de instructies van de 112-centralist op.Ze belde ook de ouders van Jimmy. Cora O. was niet in paniek toen het misging met Jimmy. "Ik word heel rustig in zo'n situatie. Ik weet wat ik moet doen door jarenlange ervaring." Toen Jimmy weg was met de ambulance kwam de spanning er pas uit. "Ik begon helemaal te trillen." De moeder van de baby reed in de ambulance mee naar het ziekenhuis. "Na het telefoontje van Cora veranderde ons leven in een hel."Voorlopige sectie wijst uit dat Jimmy is overleden aan een bloeding onder zijn hersenvlies. Deskundigen die zijn geraadpleegd, spreken elkaar tegen. Volgens een deskundige kan de bloeding niet zijn ontstaan door het hoofdje dat achterover viel, maar wel door een epileptische aanval of een injectie. Een ander zegt dat de bloeding moet zijn ontstaan door hard schudden.Cora schoot vol toen de moeder van Jimmy haar verhaal deed in de rechtbank. Ze is inmiddels geen gastouder meer, maar heeft een andere job. De moeder noemt de zaak "ingrijpend, beangstigend, frustrerend en onwerkelijk. Jimmy was een lief, vrolijk, leergierig en sterk mannetje." Inmiddels is de moeder van Jimmy weer zwanger.Justitie spreekt vrijdag de strafeis uit tegen Cora O. Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak.