Fanatieke sjoelers willen het spel weer populair maken: 'Het zijn legendarische avonden'

TILBURG - Elke donderdagavond, met hun sjoelbakken onder de arm, gaan de Tilburgse vrienden Joep Bertens, Jeroen Opstelten, Amine Mbarki en Aldrin Bullita naar hun in Club Smederij in de Tilburgse Spoorzone. Het is een ontmoetingsplek geworden voor een groep fanatieke sjoelers, verenigd in D'r in da telt'.

Het begon allemaal als grapje, toen Joep vanuit Amsterdam terugkeerde naar Tilburg. Hij vond z'n oude sjoelbak bij z'n ouders op zolder. Vanaf dat moment brak het sjoelvirus uit en waren hij en z'n vrienden ermee besmet. Inmiddels vormen ze een serieuze sjoelclub met ongeveer twintig leden.



Ultieme ontspanning

Zelf omschrijven ze hun hobby als Sjoelen 2.0' of het nieuwe sjoelen'. Maar het is allang niet meer een suf spelletje houten stenen schuiven. Voor de vier vrienden is het een ultiem avondje ontspannen en zelfs een way of life geworden. "We delen de liefde voor goede kleding, goede muziek en natuurlijk het sjoelen", vertelt Jeroen.



Subcultuur

De Tilburgse sjoelers zijn een echte subcultuur geworden. Volgens Amine heeft de sjoelbak een maatschappelijke functie. "Het is een nieuwe stroming, een nieuw elan", vertelt Amine. "We hebben er een schwung aan gegeven, het is echt keimooi!"



Dat vindt ook zijn sjoelmaat Jeroen. "Als je kijkt wat hier allemaal rondloopt: vrouwen, mannen, Marokkanen, Surinamers, alles loopt hier door elkaar." De sjoelbak verbindt dus in Tilburg. "Het zijn echt legendarische avonden", vertelt Aldrin. "Als je fanatiek bent en je komt voor het sjoelen, dan kun je lid worden en is iedereen welkom."