Rappers 'Alaafterparty' schudden Kruikenstad wakker met carnavalsnummer

TILBURG - Kruikenstad schudt op zijn grondvesten. De rapscène bemoeit zich namelijk met het carnaval in Tilburg. Het nummer ‘Ligde Gij D’r Alaaf zorgt voor de nieuwe invloeden.

Het catchy nummer is gemaakt door onder anderen Thomas Waterreus van Boef en de Gelogeerde Aap en Tim van Dongen (Timmietex). De makers noemen zich Alaafterparty.



Of het nummer van de groep op 3 Uurkes Vurraf te horen zal zijn, is de vraag, maar swingen doet het wel. Bekijk hier de clip: