Thuizorgorganisaties trekken aan de bel: tekort aan wijkverpleegkundigen groot probleem

EINDHOVEN - Er zijn nu al te weinig wijkverpleegkundigen terwijl de vraag om complexe thuiszorg groeit. De komende jaren zal dat tekort alleen maar sterk toenemen. Organisaties die met krapte kampen proberen uit alle macht te zorgen dat de tekorten beperkt worden.

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat er in 2019 tussen de 10.000 en 13.500 hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen nodig zijn in de thuiszorg. Momenteel zijn er maar 8.800 aan het werk.



Tekort loopt op

In 2016 was er een tekort van 750 tot 1000 wijkverpleegkundigen landelijk. Dat getal zal naar verwachting oplopen. Organisaties Thebe en Vivent merken voorlopig nog niet dat er een tekort is. Bij bijvoorbeeld ZuidZorg wordt de krapte wel gemerkt, zegt Nina Vos, bestuurder bij de organisatie.



“We merken dat het aantal klanten dat een beroep doet op thuiszorg sterk aan het toenemen is. Dat komt doordat er vergrijzing optreedt en de drempels naar een verpleeghuis hoog zijn. Tegelijkertijd worden patiënten uit het ziekenhuis sneller naar huis gestuurd”, zegt Vos.



ZuidZorg zegt dat ze zorgen dat de kwaliteit van zorg hoog blijft, maar het klantenbestand uitbreiden is lastig. “Met het aantal medewerkers dat we nu hebben kunnen we niet alle nieuwe cliënten aannemen.”





Complexe zorg

Volgens Annemarie Koopman van Growwork, dat zorgorganisaties aan het juiste personeel helpt, is er een dringend tekort aan wijkverpleegkundigen ‘niveau 5’. Omdat mensen langer thuis blijven is er vaak ook complexere zorg nodig en wijkverpleegkundigen moeten zelf beoordelen wat voor zorg iemand nodig heeft.



Daarnaast ziet Koopman dat er iets mis is met het imago van de wijkverpleegkundigen. Voorheen was het voor verpleegkundigen met niveau 5 aantrekkelijker om in het ziekenhuis te werken. De complexe zorg vond meer daar plaats, dat is verschoven naar de wijk. Karin Sas, van de Brabantse afdeling van Growwork, beaamt dat.



“Er zijn veel initiatieven in Brabant om het werk aantrekkelijker te maken. We staan op events, congressen, noem maar op.”



Imago thuiszorg

Mina Vos van ZuidZorg denkt dat de maatschappij een beperkt beeld heeft van wat de thuiszorg te bieden heeft. “Het vraag erg veel zelfstandigheid, terwijl dat imago er niet altijd aan kleeft. Veel studenten kiezen nog steeds voor het ziekenhuis. Da’s jammer, want we missen mensen. Terwijl we zien dat mensen wél heel enthousiast worden als ze bijvoorbeeld stage lopen in de thuiszorg.”



Hanny van Diest is wijkverpleegkundige bij ZuidZorg. Zij ziet ook dat de thuiszorg met een negatief imago te kampen heeft. Terwijl haar werk juist zoveel voldoening geeft. "Het is zoveel meer dan steunkousen aantrekken. Het grootste voordeel vind ik dat je die warme zorg kunt leveren. Ik word niet weggepiept door een bel van mevrouw huppeldepup zit ook nog op de toilet te wachten. Ik kan echt de tijd nemen voor mijn cliënten."





'Thuiszorg gaat een beetje bij je horen'

Riet van Bergen (89) uit Eindhoven weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dat is. Door de wijkverpleging kan zij thuis blijven wonen en haar zelfstandigheid houden. "De thuiszorg die gaat een beetje bij je horen. Die weet hoe je familie in elkaar zit. Ik ken de wijkverpleegsters die hier komen en ze kennen mijn omstandigheden. Het wordt eigen."