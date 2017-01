Doorrijder dreigt met balletjespistool als bestuurder aangereden auto hem opspoort

BREDA - Een 36-jarige Bredanaar is donderdagavond op de Veldmoeren in Breda aangehouden voor het bedreigen van twee plaatsgenoten met een zogeheten balletjespistool. De twee plaatsgenoten kwamen verhaal halen na een aanrijding met schade waarbij de 36-jarige man zou zijn doorgereden.

De botsing vond afgelopen zaterdag plaats op de Somerweide. De verdachte botste tegen de auto van een 47-jarige man uit Breda.



Omdat de verdachte was doorgereden ging de eigenaar van de andere auto zelf in de wijk op zoek naar een auto met schade.





Schade onderling regelen

In de Moerenbuurt vond hij de bewuste auto. Achter de ruitenwisser stopte hij een briefje om de schade onderling te regelen. Omdat hij niets had gehoord, besloot hij donderdagavond samen met zijn broer bij de verdachte langs te gaan.



Die begon vervolgens meteen te dreigen. Hij riep dat hij bij een motorclub zat en trok een wapen waarmee hij slaande bewegingen maakte. De 47-jarige man en zijn broer gingen er vervolgens vandoor.



De 36-jarige man is aangehouden en de pistolen zijn in beslag genomen. Hij ontkent de bedreiging en aanrijding.