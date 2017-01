Man verdacht van moord op Oussama Attadlaoui gepakt in Spanje

EINDHOVEN - De Spaanse politie heeft een 22-jarige Spanjaard gearresteerd die ervan wordt verdacht de Eindhovense Oussama Attadlaoui tijdens een vechtpartij in Granada te hebben doodgestoken.

In de zaak waren al twee jonge Spanjaarden aangehouden, maar Spaanse media berichtten vrijdag dat de derde arrestant wordt gezien als de dader.



Bij de vechtpartij op 27 november vorig jaar in het centrum van Granada raakten vijf Spanjaarden uit het noorden van de stad slaags met twee Nederlanders van Marokkaanse komaf. Oussama overleed ter plekke nadat hij was neergestoken met een groot mes



Woensel

De Eindhovenaar, die in 2013 zijn vmbo-diploma behaalde op het Stedelijk College, had in het verleden boksen als hobby. Dat beoefende hij bij sportschool All-Fit Gym in Woensel.