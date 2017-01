Topfavoriet Marianne Vos geniet op de fiets: 'Nu besef ik hoe bijzonder het is'

BIELES - Marianne Vos staat zaterdagmiddag als topfavoriet aan de start bij het WK veldrijden. De renster uit Babyloniënbroek won bijna alle wedstrijden waar ze sinds haar comeback aan de start stond. Het zorgt voor tevredenheid bij de Nederlands kampioene.

"Ik had het uiteraard gehoopt dat ik langzaam weer naar het niveau toe zou groeien dat ik van mezelf ken uit het verleden", zegt Vos een dag voor het WK. "Ik ben niet ver van dat niveau vandaan. Het was hoop, ik ben heel blij dat die hoop niet ongegrond is gebleven. Het is ook niet zo dat het veldrijden van minder niveau is. In de breedte is de sport enorm gegroeid."



Weer wedstrijdfit geniet Vos van de veldritten. "Ik heb echt heel erg genoten van de laatste weken crossen. Het voelt goed en de trainingen gaan goed. Als het dan lukt om dat om te zetten in resultaat geeft dat een geweldig gevoel. Ik weet nu zeker dat het niet voor niets is geweest. Al had ik daar sowieso geen angst voor, ik doe het veel te graag."



Topfavoriet geniet meer dan vroeger

Na haar blessure staat Vos weer aan de top. Misschien geniet ze wel meer van haar prestaties dan ze voor haar afwezigheid deed. “Ik denk het wel. Ik heb altijd genoten van het fietsen. Nu besef ik hoe bijzonder het is, voorheen misschien iets minder."



Het besef is er ook dat Vos als topfavoriet van start gaat in Luxemburg. "Er zijn meerdere favorieten. Maar ik hoor overal dat ik topfavoriet ben, dat zal dan wel. Gezien de laatste weken is dat niet vreemd. Maar het is toch wel een wedstrijd die verreden moet worden. Topfavoriet of niet, volle bak koers."



Parcours

Vos reed donderdag haar eerste rondje over het WK-parcours. "Ik heb ook nog een grondinspectie gedaan. Het lag er vrij hard en glad bij, dat was van dichtbij ook te merken", aldus Vos, die net als veel andere WK-deelnemers onderuit ging. "Het is een kwestie van concentreren, opletten en zorgen dat je de juiste keuzes maakt."