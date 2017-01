Twee vergiftigde buizerds dood gevonden in Asten

ASTEN - In een bosperceel aan de Kleine Heitrak in Asten zijn woensdagavond twee vergiftigde buizerds gevonden. Er lagen stukken vlees bij de vogels. Dat meldt de politie via Facebook.

De politie geeft aan dat het doden van roofvogels wordt gezien als een misdrijf. Ook hadden andere dieren van het vergiftigde vlees kunnen eten.



Volgens boswachter Frans Kapteijns zijn er twee scenarios waarbij iemand de vogels zou willen vergiftigen. "Stropers of jagers zien de buizerd als een vijand. Ze jagen namelijk op dezelfde beesten die buizerds eten."Maar volgens Kapteijns kan ook om iemand gaan die zelf vogels houdt: "Mensen die bijvoorbeeld kippen, duiven of vogels in een volière houden, hebben last van aanvallen van buizerds." De boswachter vindt het vreselijk dat mensen tot zoiets in staat zijn.De kadavers en het vlees zijn inmiddels opgeruimd.