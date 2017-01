Man van 61 korte tijd ontvoerd, drie mannen na zoekactie aangehouden

BERGEN OP ZOOM - Een 61-jarige man uit Roosendaal is vrijdagochtend korte tijd ontvoerd geweest. Na een zoekactie van de politie zijn er drie mannen in Bergen op Zoom aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het ontvoeren van de Roosendaalse man.

De politie begon direct na een melding van de ontvoering een zoektocht naar de man. Hierbij werden burgers opgeroepen om uit te kijken naar een zwarte auto. Aan het begin van de middag werden vervolgens twee mannen opgepakt op straat in Bergen op Zoom. Het gaat om twee Roosendalers van 30 en 33 jaar oud.



De man had zichzelf op dat moment al in veiligheid gebracht.



Arrestatieteam ingezet

Een arrestatieteam hield kort daarna de derde verdachte aan in Bergen op Zoom, een 47-jarige man. Ook dat gebeurde op straat.



Na de aanhoudingen werd een woning onderzocht. De recherche onderzoekt de zaak.



Relationele sfeer

Waarom de man werd ontvoerd, is niet duidelijk. Vermoedelijk liggen de motieven van de verdachten in de relationele sfeer.