'Opgeven is geen optie', Poppodium 013 houdt benefietavond voor doodzieke Jermaine

TILBURG - Na Braboneger, een restaurant in Amersfoort, RKC Waalwijk en een gala in het Evoluon, start ook poppodium 013 met een actie om Jermaine de Wind te helpen.

De Wind hoorde voor kerst dat hij acht tumoren in zijn hoofd heeft. Alleen behandeling in Amerika kan zijn leven nog redden, maar daar zit een flink kostenplaatje aan vast: 250.000 euro.



013 organiseert zondag 5 februari een benefietavond om geld op te halen voor Jermaine. Een kaartje kost tien euro. Er wordt hard gewerkt aan de line-up. Onder meer Kid de Blits, JPB, DNS x TLM, Sueside, Fab & Paans zijn al gestrikt om op te treden. "Let's do this, want opgeven is geen optie!" zo schrijft 013.



Heel veel mensen doneren of doen hun best om iets te organiseren voor Jermaine. Het helpt want er is op de twee websites samen al bijna 138.000 euro gedoneerd.