A65 Vught uur lang afgesloten na ongeluk, weg weer vrijgegeven

VUGHT - De A65 tussen Vught en Tilburg was vrijdagmiddag een uur lang helemaal afgesloten. Dit gebeurde na een ongeluk dat rond halfvijf plaatsvond. Hoeveel auto's hierbij precies betrokken waren, is niet duidelijk. De ANWB had het eerder over zes auto's. Ooggetuigen praten over twee auto's. De A65 is de weg tussen de A2 bij Den Bosch en de N65.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Er zijn drie gewonden, meldt een ooggetuige. Drie ambulances werden opgeroepen.



Sluitroute

Verschillende automobilisten probeerden na het ongeluk de sluiproute door Vught te nemen, maar zij kwamen ook daar volledig vast te staan.



Rond halfzes werd de A65 weer vrijgegeven