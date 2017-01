Bokstoernooi dat in Nuland verboden werd, mag in Breda wel doorgaan

Verboden bokstoernooi in Den Bosch mag wel in Breda

BREDA - Een bokstoernooi dat werd verboden door de gemeente Den Bosch is vrijdag op het laatste moment verplaatst naar een sportschool in Breda en krijgt daar wel toestemming. De boksbond staat inmiddels garant voor het evenement.

Het boksgala stond zaterdag gepland in een hotel in Nuland maar werd verboden omdat er geen vergunning was aangevraagd en omdat een vooraanstaand lid van motorclub Satudarah deel uitmaakt van de organisatie.



Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch vreesde voor een vermenging van boven- en onderwereld tijdens het evenement, schreef hij aan de initiatiefnemers.



Geen vergunning

De bokswedstrijden vinden zaterdag plaats bij een boksschool in Breda. De gemeente Breda zegt dat de sportschool geen vergunning nodig heeft en dat de boksbond inmiddels garant staat voor de organisatie.



Een woordvoerder laat weten dat er nu geen vrees bestaat voor contacten met de georganiseerde criminaliteit of verstoring van de openbare orde. Als dat verandert kan het bokstoernooi alsnog verboden worden, zegt hij.



De politie is op de hoogte en heeft contact met de gemeente.