'We kunnen nu sneller ingrijpen', sluiten van drugspanden wordt makkelijker

HEUSDEN - Het moet een stuk makkelijker worden voor burgemeesters om drugspanden te sluiten. Nu is dat volgens het Kabinet, én de burgemeester niet altijd even simpel. "Dit wetsvoorstel is een enorme steun in de rug", zegt Jan Hamming, burgemeester van Heusden. Hamming is één van de burgemeesters die voorop gaat in de strijd tegen drugscriminaliteit.

Nu is de situatie nog zo dat burgemeesters alleen een pand kunnen sluiten als er drugs worden gevonden, of als er drugs verkocht of aangeleverd worden. "Dus als wij stoffen vinden waar drugs mee gemaakt worden, maar niet de drugs zelf niet vinden, dan kunnen wij niets", aldus Hamming.



ZIE OOK: 'Onderwereld moet worden aangepakt', volgens burgemeester Jan Hamming zit Den Haag te slapen



Het is volgens hem belangrijk dat burgemeesters nu wel de bevoegdheid krijgen om ook die drugspanden te sluiten. "Dit is een stap in de goede richting en dit helpt zeker in de bestrijding van de drugscriminaliteit. We kunnen nu sneller ingrijpen."



'Zoeken naar creatieve oplossing'

Het komt in zijn gemeente een paar keer per jaar voor dat er geen drugs wordt gevonden, maar dat het zeker om een pand gaat waar drugs worden gemaakt. "Dan zoeken we naar een creatieve oplossing om het pand toch te kunnen sluiten. Dat is straks voorbij als het gewoon in de Opiumwet staat." Het Kabinet heeft het wetsvoorstel voor advies wel nog naar de Raad van State gestuurd.



Met deze maatregel zijn ze er nog niet. "De straffen zijn nu bijvoorbeeld nog veel te laag. Iemand die in de handel en wandel van de harddrugs zit, krijgt veel te vaak slechts een taakstraf. Dus ook strafrechtelijk moet er zeker iets gebeuren", aldus Hamming.



'Koophuis lastig te sluiten'

Verder zou hij zien dat het ook makkelijker wordt om mensen direct uit hun huis te kunnen zetten. "Als we een drugspand ontdekken in een huurhuis, kunnen we de huurders er meteen uitzetten. Bij een koophuis gaan hier nog weken overheen. Dat is te lang", vindt Hamming