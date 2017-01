Mathieu van der Poel voorstander van openbaar maken dopingcontroles

BIELES - Natuurlijk ging het vrijdag in het teamhotel van de Nederlandse ploeg over de commotie die ontstond na het openbaar maken van het formulier van de dopingtest. Veldrijder Kevin Pauwels plaatste dat formulier op Twitter. Ploeggenoot Wout van Aert, rivaal van Mathieu van der Poel uit Hoogerheide, deed dat niet.

En dus ontstonden er twijfels, want had Van Aert wat te verbergen? “In België tillen ze altijd heel zwaar aan dit soort dingen. Daar is vaak een hoop commotie om niks”, aldus David van der Poel.



Gewaagd

De broer van Mathieu van der Poel vond het ‘gewaagd’ dat Pauwels zijn controleformulier openbaar maakte via Twitter. Een half uur later stond de controleur echter bij de Nederlandse ploeg voor de deur. “Dat was voor Mathieu een uitgelezen mogelijkheid om Kevin te volgen.”



Mathieu van der Poel liet de wereldbeker in het Italiaanse Fiuggi begin januari schieten. “Door het voorbeeld van Kevin te volgen, wilde ik bewijzen dat ik de wereldbeker in Fiuggi niet reed om iets te verbergen. Ik ben er voorstander van om elke dopingcontrole openbaar te maken.”





Lars Boom sluit zich bij Van der Poel aan. “Je moet zelf weten wat je online plaatst, maar ik denk dat het goed is als je laat zien dat je niets te verbergen hebt.”David van der Poel denkt dat de ontstane commotie de sleutel tot succes kan zijn. “Als je de laatste dagen voor het WK volledig kunt ontspannen en niet te veel stress hebt, kan dat het verschil maken.”Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de absolute favorieten voor de titel. De veldrijder uit Hoogerheide is klaar om zondag in Luxemburg de wereldtitel weer over te nemen van de huidige wereldkampioen van Aert. "Ik zit nu op negentig procent van mijn conditie. Maar die laatste tien procent zal er voor zondag nog wel bij komen. En eerlijk gezegd verwacht ik dat Wout ook best in orde zal zijn."