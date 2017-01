PSV wil op het kunstgras van Heracles de druk weer bij Feyenoord en Ajax leggen

EINDHOVEN - Mét onder meer Davy Pröpper, die (voorlopig) dus niet naar Zenit Sint-Petersburg gaat en de weer herstelde Steven Bergwijn speelt PSV zaterdagavond de lastige uitwedstrijd op het kunstgras van Heracles Almelo. De plek waar PSV vorig seizoen nog voor het laatst op vreemde bodem een competitie-wedstrijd verloor.

En ook dit seizoen wist PSV op eigen terrein niet de volle buit te pakken tegen de Almeloërs. In het Philips-stadion werd het een schamele 1-1. Om Heracles nou meteen als angst-gegner te bestempelen gaat wellicht ver, maar het is voor de ploeg van Phillip Cocu wel weer een stevige confrontatie. Zeker met de wetenschap dat puntverlies funest kan zijn in de toch al moeizame titelstrijd.



Cocu: "We zullen 100% geconcentreerd moeten zijn. Zij zijn sterk in eigen huis op de ondergrond waar ze elke dag op trainen. Dat is gewoon hun voordeel. Maar wij moéten een goed resultaat halen, omdat we door willen gaan met de achtervolging."



Heracles is dit seizoen iéts minder

Luuk de Jong: 'De afgelopen jaren hebben we het best lastig gehad daar. Ik heb wel het gevoel dat ze dit jaar als ploeg iets minder zijn, maar ze zullen tot het bot gemotiveerd zijn tegen de kampioen van Nederland. Maar ook op het kunstgras gaan wij er alles aan doen om te winnen."



Clubrecord

PSV is al 22 uitduels in de eredivisie op rij ongeslagen. Zaterdagavond kan bij Heracles het clubrecord geevenaard worden. Een goede voorbode daarvoor is dat PSV in de Eredivisie zijn laatste dertig wedstrijden op een zaterdag niet verloor. De laatste competitienederlaag op een zaterdag dateert alweer van 19 september 2015. 2-1 verlies bij .... Heracles Almelo.