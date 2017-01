Eftelingachtbaan De Vliegende Hollander langer dicht: te koud voor testritjes

KAATSHEUVEL - De sluiting van De Vliegende Hollander duurt langer dan de Efteling in eerste instantie had gehoopt. Dit heeft te maken met het koude weer, waardoor de attractie niet goed getest kan worden. De populaire achtbaan is al sinds eind november gesloten.

De achtbaan moest dicht vanwege een enorme onderhoudsbeurt. Het pretpark verwacht dat De Vliegende Hollander vanaf 8 februari weer open kan.



Python hierna aan de beurt

De afgelopen jaren heeft het pretpark oudere attracties als Droomvlucht en Piraña al een grote opknapbeurt gegeven. Hierna is de Python aan de beurt. De achtbaan met twee loopings sluit van 10 april tot en met 30 juni.