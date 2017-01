Paar kuub mest voor de deur gestort bij De Mandemakers Groep in Waalwijk

WAALWIJK - De medewerkers van keukenfabrikant De Mandemakers Groep (DMG) in Waalwijk zullen vrijdagmiddag vreemd opgekeken hebben, want er was een paar kuub mest voor de deur gestort.

Wie verantwoordelijk is voor de actie bij het kantoor aan de Gragtmansstraat is niet duidelijk. Een ontevreden klant? Een misplaatste grap? Supporters van FC Eindhoven die de RKC-sponsor een poepie willen laten ruiken? (RKC speelt vrijdagavond tegen de FC, maar wij hebben nog nooit van een dergelijke actie van de Eindhovenaren gehoord.) Of moesten de bloembakken nog winterklaar gemaakt worden?



De stevig geurende hoop werd in ieder geval snel weer verwijderd met een graafmachine. Bij De Mandemakers Groep was vrijdagmiddag niemand bereikbaar voor een reactie.