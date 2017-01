Auto rijdt het water in bij De Saren in Den Bosch, twee gewonden

DEN BOSCH - Bij de Sluisweg vlakbij sportcomplex De Saren in Den Bosch is vrijdagavond een auto te water geraakt. Hierbij raakten de twee inzittenden gewond.

Rond halfzeven 's avonds raakte de auto van de weg. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De auto heeft behoorlijke schade opgelopen. Of de auto ook nog iets geraakt heeft voor hij in het water belandde, is nog onduidelijk.



Twee ambulances en politie kwamen ter plaatse. De twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.