Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Alle Brabantse clubs in de Jupiler League komen vrijdagavond in actie. De topper van de avond is de ontmoeting tussen MVV, de nummer drie, tegen NAC Breda, de nummer vijf. Alle wedstrijden zijn hier live te volgen.

MVV - NAC Breda (0-0)

De ploeg van trainer Stijn Vreven werd door doelman Brondeel op de been gehouden in het eerste half uur. Op een kopbal van MVV'er Pedro had de keeper een mooie redding in huis.



De Helmonders hebben wat goed te maken tegen de hekkensluiter van de Jupiler League. Achilles'29 won dit seizoen pas één keer en dat was tegen Helmond Sport. Na een klein half uur spelen kwam Helmond Sport op voorsprong. Braber rondde na een goede combinatie met Ten Den en Thomassen af.De nummers tien (RKC) en elf (FC Eindhoven) ontmoeten elkaar in Eindhoven. Namens de thuisploeg was Caenepeel voor het eerst gevaarlijk, maar RKC-doelman Williams bracht redding. Meteen daarna kreeg Lazic voor RKC een grote kans. Na zes minuten was het wel raak. Lieder, die een verleden heeft bij RKC, bracht FC Eindhoven op voorsprong.Direct na de rust werd Caenepeel tegen de grond gewerkt in het strafschopgebied. Van den Buijs benutte de penalty.De wedstrijd begon vervelend voor FC Den Bosch. Schet verdraaide zijn knie en hij moest na een paar minuten per brancard het veld verlaten. De Bosschenaren kwamen vervolgens wel op voorsprong. Beltrame was er als de kippen bij nadat Azizov in eerste instantie had gemist.Jong Ajax was de kluts kwijt. Krul pakte een terugspeelbal van De Ligt op, waardoor FC Den Bosch een indirecte vrije trap in het strafschopgebied kreeg. Bilate schoot naast. In de 36e minuut knalde diezelfde Bilate een vrije trap tegen de onderkant van de lat. Een paar minuten later kwam Jong Ajax opnieuw goed weg toen Vossebelt de paal raakte.De wedstrijd kende weinig hoogtepunten. Peters was namens FC Emmen het dichtst bij een doelpunt. De grootste kans voor Jong PSV was voor Lammers. Hij schoot in het zijnet.FC Oss had het meteen moeilijk tegen VVV-Venlo, dat al snel enkele kansen kreeg. Koeman moest een paar keer handelend optreden, maar hij was kansloos op een schuiver van Sleegers in de 24e minuut.