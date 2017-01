Megagrote roze drol op de Grote Markt in Breda

Mr. Poopie op de Grote Markt in Breda (Foto: Eva de Schipper)

BREDA - Inwoners van Breda zijn net gewend aan een Grote Markt zonder Glazen Huis, maar nu prijkt er weer iets heel anders op het plein in het centrum. Hij heet Mr. Poopie en hij is een knalroze, opblaasbare drol van zeven meter hoog en dé blikvanger van de Cultuurnacht in Breda.

De drol is gebaseerd op de poep-emoji die we allemaal kennen van Whatsapp. Het gaat om een project van het Spaanse kunstenaarscollectief Hungry Castle. Hun doel is om het internet naar de echte wereld te brengen, maar dan op een gekke manier.



Kinderen en ouders stonden vrijdagavond al in de rij om een kijkje te nemen binnenin de drol. Er zijn ijsjes en muziek en nee... het stinkt er niet!